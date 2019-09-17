Евролига и ЦСКА продолжают поиск вариантов для проведения двух домашних матчей клуба зимой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евролига и московский баскетбольный клуб ЦСКА продолжают поиск возможных вариантов для проведения домашних матчей клуба в декабре и январе, так как "Мегаспорт" и УСК ЦСКА будут заняты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Евролиги.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил ТАСС, что так как арена "Мегаспорт" и УСК ЦСКА не смогут принять домашние игры армейцев против итальянского клуба "Олимпия Милан" (26 декабря) и греческого "Панатинаикоса" (3 января), то возможно проведение этих матчей за границей.

"Нам известно о несовместимости указанных дат и доступности [привычных] арен ЦСКА, - заявили в пресс-службе. - Единственное, что можно сказать на данный момент, это то, что и Евролига, и ЦСКА продолжают поиск и доступность различных вариантов. Дедлайна нет, но чем раньше это произойдет, тем лучше".

Действующий победитель Евролиги ЦСКА начнет новый розыгрыш турнира 4 октября гостевым матчем против испанской "Валенсии".