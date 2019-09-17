Камельзон: участие в St. Petersburg Open всех теннисистов сборной РФ - главная интрига

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие в St. Petersburg Open всех игроков сборной России, которая примет участие в Кубке Дэвиса, является главной интригой турнира. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ, член директората турнира Владимир Камельзон.

St. Petersburg Open проводится на кортах с покрытием "хард" с 1995 года. С 2015 года турнир относится к серии ATP 250. Соревнования завершатся 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $1,180 млн.

"К сожалению, почти все сильные теннисисты попали в верхнюю часть сетки, а внизу остался один Хачанов. Эта смешная интрига может привести к неожиданным результатам, - сказал Камельзон. - Главная интрига заключается в том, что здесь выступает вся команда России из Кубка Дэвиса".

"Очень жаль, что по болезни снялся Вавринка. Хотя, сам просился играть", - добавил Камельзон.

Первый номер посева россиянин Даниил Медведев начнет турнир со второго круга, его соперником станет победитель матча между чехом Томашем Бердыхом и россиянином Евгением Донским. Карен Хачанов (2-й номер), который также пропускает первый круг турнира, во втором раунде встретится с победителем матча между португальцем Жоао Соузой и словаком Йозефом Коваликом.

Ранее пресс-служба ATP сообщила, что швейцарец Стэн Вавринка (19-й номер рейтинга ATP) принял решение отказаться от выступления на турнире в Санкт-Петербурге, его заменит итальянец Сальваторе Карузо (120-е место в рейтинге ATP).