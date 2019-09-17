Штерев: Воробьевой для победы на ЧМ по борьбе хватит класса даже после рождения ребенка

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /ТАСС/. Рождения ребенка не повлияло на мастерский класс россиянки Натальи Воробьевой, она способна выиграть первый после перерыва чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане. Таким мнением с журналистами поделился старший тренер российской команды, бронзовый призер Игр в Сеуле болгарин Симеон Штерев.

28-летняя Воробьева - чемпионка Игр в Лондоне, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, родила сына в июле 2018 года. Однако после этого решила не бросать спорт и теперь готовится к третьей Олимпиаде в карьере. Россиянка вышла в финал чемпионата мира в весовой категории до 72 кг, где встретится с украинкой Алиной Бережной.

"Наташа - очень классная спортсменка, у нее сильный характер. После рождения ребенка у нее было немного времени на восстановление, она еще полностью не готова. Но, я думаю, в финале спокойно может выиграть у Бережной, класс у нее выше, хотя украинка далеко не подарок", - считает Штерев.

Сгонка веса, как отметил Штерев, не является для Воробьевой проблемой: "Свой вес у Натальи 74 кг, здесь она выступает в тренировочном режиме, чтобы пробороться, в неолимпийской весовой категории 72 кг, к Играм будет готовиться в 76 кг. К Олимпиаде будет добавлять - ей нужно сохранять силы, больше работать на технику и тактику".

Штерев начал работу в должности старшего тренера женской сборной России по борьбе в марте 2019 года.