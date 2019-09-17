Штерев: женской сборной России по борьбе до Игр хватит времени, чтобы прибавить в физике

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /ТАСС/. Женской сборной России по борьбе до Олимпиады в Токио хватит времени, чтобы добавить в физической форме - команда упорно работает и движется вперед. Таким мнением с журналистами поделился старший тренер команды бронзовый призер Игр в Сеуле болгарин Симеон Штерев.

Штерев начал сотрудничество с командой перед чемпионатом Европы в Бухаресте - в марте нынешнего года. Тогда же исполняющим обязанности главного тренера команды стал Магомед Алиомаров, заменивший на этом посту Юрия Шахмурадова.

"Взаимоотношения с командой наладились отличные - болгары и россияне одинаковы и в плане религии, и в плане менталитета, так что в России я чувствую себя как дома. В сборной хорошие девочки - пашут, идут вперед. Думаю, до Игр нам хватит времени на подготовку - делаем упор на индивидуальную работу с каждой спортсменкой, увеличили нагрузки", - отметил Штерев.

"Я год проработал в Китае, я видел, как они работают, российские девушки к такой работе готовы. А в зоне комфорта ничего не выйдет - выигрывают только те, у кого выше спортивная подготовка. Везение бывает раз в жизни, без физподготовки невозможно ничего", - подчеркнул специалист.

Штерев ранее сотрудничал с различными зарубежными сборными, в том числе командами Азербайджана и Китая. В числе воспитанников Штерева - серебряный призер Игр-2008 Станка Златева, бронзовый призер Игр в Пекине Радослав Великов. В 2011 году Штерев был признан лучшим женским тренером в борьбе по версии Международной федерации объединенных стилей борьбы.