Егоров: ошибки арбитров не повлияли на исходы матчей девятого тура РПЛ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Судейские ошибки не повлияли на исходы встреч девятого тура чемпионата России по футболу. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Девятый тур премьер-лиги проходил с 13 по 16 сентября. Ранее Егоров признал ошибки арбитров в матчах "Сочи" - "Локомотив" (0:1) и "Зенит" - "Арсенал" (3:1). Судьи ошибочно не назначили пенальти в ворота проигравших в итоге команд.

"Были хорошие решение, были и ошибки, к счастью, они не повлияли на результат, только на счет. То, что мы наработали на сборах, дает результат. Арбитр должен был быть готов к любой ситуации в любое время. Расстроила ситуация с неназначением пенальти на (игроке "Локомотива") Крыховяке, как и ситуация в Петербурге. Для нас это простые моменты, которые арбитр уровня РПЛ должен щелкать как орешки", - отметил Егоров.

"На сборах мы сделали упор на теоретические занятия, много было чего посмотреть, потому что резонансных решений было огромное количество", - добавил он.

Десятый тур чемпионата России пройдет с 20 по 22 сентября.