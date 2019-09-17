Тарпищев: теннисисту Медведеву лучше было отдыхать, чем играть на турнире в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву лучше было взять отдых, чем участвовать в турнире St. Petersburg Open, который важнее для его партнеров по сборной России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Первый номер посева россиянин Даниил Медведев начнет турнир в Санкт-Петербурге со второго круга, его соперником станет победитель матча между итальянцем Маттео Виолой и россиянином Евгением Донским.

Карен Хачанов (2-й номер посева), который также пропускает первый круг турнира, во втором встретится с победителем матча между португальцем Жоау Соузой и словаком Йозефом Коваликом.

"Вообще после тяжелых турниров в США Медведеву лучше отдыхать, чем играть на турнире в Петербурге, - сказал Тарпищев. - А вот другим нашим ребятам очки этого турнира нужны больше, чем Дане: Хачанову нужна победа, чтобы остаться в десятке рейтинга, Донскому надо хорошо выступить, чтобы претендовать на участие в Олимпиаде 2020 года, Рублев также восстановился после травмы, поднимается по рейтингу, и ему необходимо набирать уверенность. Для Медведева этот турнир больше подготовительный к серьезной концовке сезона".

St. Petersburg Open проводится на кортах с покрытием "хард" с 1995 года. С 2015 года турнир относится к серии ATP 250. Соревнования завершатся 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $1,180 млн.