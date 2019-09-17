Чемпион Европы Гуллит и д'Амико проведут церемонию вручения наград ФИФА

ТАСС, 17 сентября. Чемпион Европы 1988 года голландец Руд Гуллит и спортивный комментатор итальянка Илария д'Амико станут ведущими церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт организации.

На церемонии будут вручены награды лучшему игроку, тренеру, вратарю среди мужчин и женщин. Также будут выбраны лучший гол, команды года, присуждены премия фанатам и награда за честную игру (fair play).

У мужчин на звание лучшего футболиста года претендуют голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Среди женщин в список из трех кандидатов вошли англичанка Люси Бронз и американки Алекс Морган и Меган Рапино. Лучшим тренером года могут стать немец Юрген Клопп, возглавляющий английский "Ливерпуль", главный тренер английского "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола и наставник английского "Тоттенхэма" аргентинец Маурисио Почеттино.

57-летний Гуллит является трехкратным чемпионом Нидерландов (один раз - в составе "Фейенорда" и дважды - ПСВ из Эйндховена), трехкратным чемпионом Италии в составе "Милана", двукратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА (также в составе "Милана"), обладателем Кубка Италии ("Сампдория"), Кубка Англии ("Челси") в качестве игрока. Вместе со сборной Нидерландов Гуллит стал чемпионом (1988) и бронзовым (1992) призером европейских первенств. В течение тренерской карьеры Гуллит выиграл Кубок Англии (1997), в 2011 году специалист возглавлял грозненский "Терек".

Д'Амико последние 15 лет работает на телеканале Sky Sports, является ведущей передач, посвященных чемпионату Италии и Лиге чемпионов.

Торжественная церемония состоится в итальянском Милане 23 сентября.