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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Антон Миранчук перенес операцию на стопе

Точные сроки реабилитации будут определены позднее

ТАСС, 17 сентября. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук перенес операцию на правой стопе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Миранчук получил повреждение в матче девятого тура чемпионата России против "Сочи" (1:0), который прошел в субботу. Операция прошла в Германии, где игроки "Локомотива" готовятся к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Байера".

"Операция прошла успешно. Антон вернется в Москву вместе с командой после матча Лиги чемпионов против "Байера". Точные сроки реабилитации будут определены позднее", - говорится в сообщении.

Матч "Байер" - "Локомотив" пройдет в среду, начало в 22:00 мск.

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