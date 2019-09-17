Футболист "Локомотива" Антон Миранчук перенес операцию на стопе

ТАСС, 17 сентября. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук перенес операцию на правой стопе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Миранчук получил повреждение в матче девятого тура чемпионата России против "Сочи" (1:0), который прошел в субботу. Операция прошла в Германии, где игроки "Локомотива" готовятся к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Байера".

"Операция прошла успешно. Антон вернется в Москву вместе с командой после матча Лиги чемпионов против "Байера". Точные сроки реабилитации будут определены позднее", - говорится в сообщении.

Матч "Байер" - "Локомотив" пройдет в среду, начало в 22:00 мск.