{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил

Спортсменка была наказана за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования
Маргарита Васильева AP Photo/Darko Bandic, File
Описание
Маргарита Васильева
© AP Photo/Darko Bandic, File

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с делом спортсменки.

На эту тему

Васильева была наказана за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования - 4 февраля она пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил. Доводы спортсменки о случайном характере пропуска тестирования были не приняты.

Решение было вынесено антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) 17 сентября, с этого дня отсчитывается срок дисквалификации спортсменки. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в марте 2021 года, в то время ей будет 29 лет.

Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы.

Васильева в минувшем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

Теги
РоссияДопинг
Футбол в России
Футболист "Локомотива" Антон Миранчук может пропустить месяц после операции
Полузащитник получил повреждение в матче девятого тура чемпионата России против "Сочи"
Читать полностью