Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с делом спортсменки.

Васильева была наказана за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования - 4 февраля она пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил. Доводы спортсменки о случайном характере пропуска тестирования были не приняты.

Решение было вынесено антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) 17 сентября, с этого дня отсчитывается срок дисквалификации спортсменки. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в марте 2021 года, в то время ей будет 29 лет.

Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы.

Васильева в минувшем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.