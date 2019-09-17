Мамиашвили: тренеры борцов греко-римского стиля отчитаются за каждый упущенный балл на ЧМ

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /ТАСС/. Тренеры сборной России по греко-римской борьбе отчитаются за каждый пропущенный балл на чемпионате мира в Нур-Султане, а для спортсменов итог турнира станет поводом переключиться с настроения легкой эйфории. Об этом журналистам по окончании выступления команды на чемпионате мира заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира, проходящий в Нур-Султане, является лицензионным к Играм - право участия в Олимпиаде обеспечивают себе спортсмены, занявшие первые шесть мест в каждом олимпийском весе. Сборная России по греко-римской борьбе завоевала три лицензии из шести возможных, они на счету чемпиона мира в весе до 97 кг Мусы Евлоева и серебряных призеров Артема Суркова (до 67) и Сергея Емелина (до 60). За три оставшиеся лицензии россияне поспорят на квалификационных турнирах в Венгрии и Болгарии.

"Вопросы тренерам будут заданы, и поверьте, что они их услышат - они обязаны нести персональную ответственность за пропущенный балл. Какую? Методов достаточно, поверьте мне", - сказал Мамиашвили.

"Этот чемпионат радикально отличался от предыдущих, и это было ожидаемо - агрессия, дополнительное желание победить, бескомпромиссная борьба в каждой схватке, к ним надо быть готовыми. Я говорю с уверенностью, мы доберем лицензии, но этот турнир - прекрасный повод психологически перестроиться от настроения легкой эйфории".

Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по греко-римской борьбе. На счету россиян пять медалей - две золотые и три серебряные. Второе место в общекомандном зачете поделили японцы и грузины (по 2-0-1).

Российским борцам греко-римского стиля на данный момент не хватает лицензий в весовых категориях до 77, 87 и 130 кг. Европейские соревнования пройдут в Будапеште с 19 по 22 марта 2020 года, мировые - с 30 апреля по 3 мая в Софии.