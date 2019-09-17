Ассоциация мини-футбола России заключила партнерское соглашение с букмекерской компанией

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) заключила партнерское соглашение с букмекерской компанией "Париматч". Контракт был подписан во вторник в Доме футбола в Москве.

Соглашение рассчитано на два года с возможностью пролонгации еще на один год.

"Для нас важно заключить соглашение с федерацией, мы давно вели переговоры о партнерстве, наконец-то это случилось, - заявил СЕО компании в России Дмитрий Сергеев. - Мы видим большой потенциал в развитии российского мини-футбола, мы верим, что с нашей помощью популярность этого вида спорта вырастет".

"Думаю, это только начало нашего партнерства, "Париматч" становится партнером Суперлиги и Высшей лиги, - отметил президент АМФР Эмиль Алиев. - Это вселяет надежду, что бизнес-сообщество поворачивается к мини-футболу. Я думаю, что это будет большой радостью для наших профессиональных клубов, которые в условиях финансового кризиса испытывают сложный период, это будет хорошим стимулом для мини-футбола развиваться и работать. Уверен, что такое начало позволит нам сделать ряд локальных проектов".