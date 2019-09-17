Шахматист Грищук считает, что после победы психологически проще играть вторую партию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук считает, что после победы в первой партии раунда играть во второй психологически проще. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба турнира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Во вторник Грищук одержал вторую победу в третьем раунде над китайцем Сюй Сянъюем и вышел в четвертый раунд турнира. Соперник 35-летнего россиянина определится на тай-брейке в противостоянии между Леньером Домингесом Пересом (США) и Ван Хао (Китай).

"В первой партии был опасный момент, когда я уступил инициативу, - сказал Грищук. - Это была слабая партия, однако мой неожиданный ход застал противника врасплох, что позволило мне одержать победу черными. Во второй партии я немного зажался, однако после победы в первой партии психологически все равно было проще играть вторую, хотя в любом случае ты каждый раз ожидаешь борьбу от соперника. Теперь у меня будет два выходных".

Тай-брейки третьего раунда пройдут в среду, по их результатам определятся последние участники четвертого раунда.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.