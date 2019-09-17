Мамиашвили не исключил участия борца Махова в отборе на Олимпиаду-2020

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не исключил возможности участия в отборе на Олимпиаду в Токио борца-тяжеловеса Биляла Махова, возобновившего карьеру после перерыва, связанного с проблемами со здоровьем. Об этом Мамиашвили рассказал журналистам во время чемпионата мира в Нур-Султане.

Махов вернулся в спорт на турнире в Польше, где дошел до финала, но с него снялся. До этого Махов в последний раз участвовал в соревнованиях в ноябре 2017 года, когда выиграл абсолютный чемпионат России в Воронеже.

"Махов - жизнерадостный, уверенный в себе человек, но его спортивная жизнь так сложилась, что у него больше травм, чем возможностей готовиться. Мы его с удовольствием готовы видеть в тренировочном процессе, и, думаю, он попытается реализовать свой шанс выступить на Играх - кто хочет, тот для этого сделает все. Так что я не исключаю такой возможности", - рассказал Мамиашвили.

Махов является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе, на чемпионате мира в Лас-Вегасе 2015 года он выступал сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, завоевав две бронзовые медали.

"В греко-римской или вольной он будет отбираться? Я скажу так - мы одна семья, и отчет медалей у нас идет в общую копилку", - отметил Мамиашвили.