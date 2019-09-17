ФК "Ростов" получил приглашение сыграть матч в Сирии

ТАСС, 17 сентября. Российский футбольный клуб "Ростов" получил письменное приглашение от министра спорта Сирии Ибрагима Абазида провести матч на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

8 сентября основной состав "Ростова" одержал победу над молодежной сборной Сирии в товарищеском матче со счетом 3:0, 10 сентября молодежная команда "Ростова", усиленная несколькими игроками основного состава, также победила сирийцев (2:1). Обе встречи прошли на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону.

"Я с радостью выражаю искреннюю признательность и благодарность за лучшее гостеприимство и теплую встречу, которые "Ростов" организовал для делегации сборной Сирии во время сборов в России с 5 по 12 сентября, - говорится в письме Абазида. - Желаю всяческих успехов и развития вашему клубу. Для продолжения дружбы между нашей ассоциацией и "Ростовом" мы хотели бы пригласить ваш клуб в нашу страну в ближайшем будущем".

После девяти туров Российской премьер-лиги "Ростов" занимает третье место, имея в активе 20 очков. В десятом туре "Ростов" на выезде встретится с "Тамбовом" в субботу.