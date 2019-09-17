Футболисты "Зенита" с поражения от "Лиона" стартовали в Юношеской лиге УЕФА

ТАСС, 17 сентября. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" проиграл французскому "Лиону" со счетом 2:4 в гостевом матче первого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В составе российской команды забитыми мячами отметились Максим Бачинский (45-я минута) и Кирилл Косарев (90), у хозяев поля отличились Матис Шерки (49), Яя Сумаре (56), Титуан Тома (74) и Эль-Хаджи Коли (90).

Также в одной группе с "Зенитом" и "Лионом" выступают португальская "Бенфика" и немецкий "Лейпциг", их матч завершился домашней победой команды из Лиссабона со счетом 2:1.

В следующем туре "Зенит" 2 октября примет "Бенфику", "Лион" в гостях встретится с "Лейпцигом".

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский "Локомотив", в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как "Локомотив" также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.