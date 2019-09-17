Биатлонистка Васильева должна вернуть €1 тыс. в связи с дисквалификацией

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Маргарита Васильева должна вернуть €1 тыс. призовых, которые она заработала после нарушения антидопинговых правил. Об этом говорится в решении антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), которое оказалось в распоряжении ТАСС.

28-летняя Васильева была дисквалифицирована на 1,5 года за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования - 4 февраля она пропустила третью за 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил.

Спортсменка будет вынуждена вернуть IBU все призовые, которые она заработала после нарушения. В феврале Васильева выступила на двух североамериканских этапах Кубка мира, показанные результаты позволили ей заработать €1 тыс.

Васильева в минувшем сезоне дебютировала в Кубке мира. В январе на этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.