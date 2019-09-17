Матч Лиги чемпионов "Байер" - "Локомотив" посетят около 27 тыс. болельщиков

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов между немецким "Байером" и российским "Локомотивом" посетят около 27 тыс. болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Леверкузена.

"Завтра вечером мы ожидаем около 27 тыс. болельщиков, 260 из них - из России. Аншлага не будет (вместимость арены составляет 29 400 зрителей - прим. ТАСС), основная причина этого заключается в том, что гости не стали полностью выкупать свою квоту. Мы с нетерпением ждем матча против очень интересного соперника".

Матч между "Байером" и "Локомотивом" состоится 18 сентября на стадионе "Бай-Арена". Начало игры - 22:00 мск. Помимо клуба из Леверкузена соперниками российской команды являются испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус", которые встретятся между собой в Мадриде в параллельной встрече.