Бендер: футболисты "Байера" хотят начать выступления в ЛЧ с победы над "Локомотивом"

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 17 сентября. /ТАСС/. Игроки немецкого футбольного клуба "Байер" хотят начать выступления в групповом этапе Лиге чемпионов с домашней победы над московским "Локомотивом". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил полузащитник и капитан "Байера" Ларс Бендер, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Матч "Байер" - "Локомотив" пройдет в среду в Леверкузене, начало - в 22:00 мск.

"Наша цель - выйти из группы Лиги чемпионов, и мой опыт подсказывает, что мы должны выигрывать домашние матчи, - сказал Бендер. - Завтра мы играем дома, и мы хотим начать с победы. Вы всегда должны быть уверены в себе, иначе вы не сможете выиграть, что мы и видели в выходные (в субботу "Байер" проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 0:4 в чемпионате Германии - прим. ТАСС), вот почему мы должны хорошо поработать завтра. Мы все в предвкушении Лиги чемпионов, мы переварили поражение в Дортмунде и должны смотреть вперед".

"Мы много владели мячом в последних играх, но сделали слишком мало, мы это проанализировали и постараемся сыграть лучше завтра, - отметил главный тренер "Байера" Петер Бош. - У нас есть четкий стиль игры, теперь мы настроены на то, чтобы защищаться компактно. Поэтому очень важно, как качественно игроки будут выполнять свои обязанности на поле".

В группе D также выступят испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус".