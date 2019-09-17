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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Замковой вышел в 1/4 финала чемпионата мира по боксу в весовой категории до 69 кг

Россиянин в четвертьфинале встретится с кубинцем Рониэлем Иглесиасом Сотолонго

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года россиянин Андрей Замковой победил канадца Вьятта Сэнфорда решением судей в поединке 1/8 финала чемпионата мира по боксу в весовой категории до 69 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В 1/4 финала 32-летний россиянин встретится с кубинцем Рониэлем Иглесиасом Сотолонго, поединок пройдет в среду.

Замковой является также серебряным призером чемпионата мира в Милане 2009 года, победителем Универсиады в Казани в 2013 году и шестикратным чемпионом России.

Соревнования завершатся 21 сентября.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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