Кержаков: "Зениту" важно начать выступление в Лиге чемпионов с победы над "Лионом"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургскому "Зениту" важно обыграть французский "Лион" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Таким мнением с журналистами поделился бывший форвард "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков.

Матч между "Лионом" и "Зенитом" пройдет в Лионе во вторник и начнется в 19:55 мск.

"Надеюсь, что "Зенит" победит. Важно начать выступление с позитива, - сказал Кержаков. - Это будет хороший и важный шаг, чтобы выполнить задачу, поставленную перед командой на сезон, - выйти из группы Лиги чемпионов".

"Зенит" и "Лион" встречались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда оба раза победу одержал "Зенит" - 3:1 дома и 2:0 в гостях.

В группе G также выступят португальская "Бенфика" и немецкий "Лейпциг".