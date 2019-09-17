Мамиашвили: Воробьева всегда готова биться за золото ЧМ по борьбе, отговорки не про нее

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по женской борьбе россиянка Наталья Воробьева в любом состоянии готова биться за золотую медаль чемпионата мира, отговорки ее не касаются. Таким мнением с журналистами на чемпионате мира в Нур-Султане поделился президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

28-летняя Воробьева выступает на чемпионате мира в Нур-Султане после рождения ребенка. Она вышла в финал в неолимпийской весовой категории до 72 кг, где встретится с украинкой Алиной Бережной.

"Воробьевой был нужен максимальный по стрессу чемпионат, но в том формате, где она бы не чувствовала колоссальную ответственность. Наталья в любом состоянии способна бороться за пьедестал, она самолюбивая девочка и имеет на это право - она на многое способна, - сказал Мамиашвили. - Она сделала главное в жизни как женщина, как мать, теперь ее путь - на Олимп, и она для этого делает многое".

Мамиашвили рассказал, что у спортсменки прекрасный настрой. "Главное - слышать друг друга, и все будет нормально - у Натальи прекрасный настрой. А навязшее в зубах "а я думала", "а я же хотела" ее не касается", - подчеркнул Мамиашвили.

Воробьева - чемпионка Игр-2012 в Лондоне, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Она родила сына в июле 2018 года, после этого решила не бросать спорт и теперь готовится к третьей Олимпиаде в карьере.