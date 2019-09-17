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ММА

Чемпион UFC Нурмагомедов заявил, что может провести следующий бой в России

Спортсмен рассказал, что переговоры с UFC об этом ведутся
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов с высокой долей вероятности проведет следующий бой в России. Об этом спортсмен заявил в эфире Первого канала.

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"Переговоры с UFC велись и ведутся. Очень хочу подраться в Москве или Петербурге, идут переговоры. Процентов на 80 уверен, что мой следующий бой пройдет в России", - сказал Нурмагомедов.

Всего на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. "Цифры [по количеству побед] до сих пор не ставил. Но когда стало 28, подумал, что "тридцатка" - это нормально. Но минимум 30, а так три-четыре боя [еще] можно провести", - добавил спортсмен.

30-летний Нурмагомедов провел вторую успешную защиту титула чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг) 7 сентября, победив американца Дастина Порье.

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