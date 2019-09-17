Кержаков: талантливых игроков в детском футболе в России меньше, чем было раньше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россия имеет сейчас меньше талантливых игроков в детском футболе, чем раньше. Такое мнение журналистам высказал старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет), бывший нападающий сборной России Александр Кержаков.

Трехкратный чемпион России в составе "Зенита" является воспитанником СДЮШОР санкт-петербургского клуба, участвовал в чемпионате мира 2002 и 2014 годов, а также в чемпионате Европы 2012 года.

"Сейчас существует проблема детского футбола в России - меньше талантливых ребят, чем было раньше. То, как готовят детей на начальных этапах, это проблема. От Европы и мира мы разительно отличаемся работой с мячом, пластикой - отличаемся в худшую сторону. И эти проблемы надо решать", - сказал Кержаков.

Сборная России дважды становилась чемпионом Европы среди игроков в возрасте до 17 лет - в 2006 и 2013 годах.