Футболист "Локомотива" Антон Миранчук может пропустить месяц после операции

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 17 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук после операции может пропустить месяц. Об этом на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с немецким "Байером" рассказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Матч "Байер" - "Локомотив" пройдет 18 сентября и начнется в 22:00 мск. Миранчук получил повреждение в матче девятого тура чемпионата России против "Сочи" (1:0) и перенес операцию на стопе.

"Хорошо, что мы быстро среагировали, и он [Миранчук] приехал с командой. Он прооперирован. Каждая операция - это месяц пропуска. Надеюсь, он вернется быстрее", - сказал Семин.

В матче с "Сочи" повреждение получил немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес. "Бенедикт очень хочет сыграть завтра. А когда игрок хочет, он, скорее всего, сможет сыграть", - подчеркнул тренер.

В предыдущем сезоне "Байер" играл с "Краснодаром" в 1/16 финала Лиги Европы и уступил российскому клубу по сумме двух встреч за счет пропущенного дома гола (0:0, 1:1). "Матчи с "Краснодаром" были очень давно, даже месяц играет роль в организации игры. У команды новый тренер, новые игроки, поэтому не стоит на те игры смотреть. Мы изучили матчи "Байера" и против дортмундской "Боруссии", и против "Хоффенхайма", изучили соперника", - отметил Семин.

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука, ранее выступавший за "Байер", отметил быструю атаку соперника. "Есть план того, что нужно сделать завтра, постараемся его выполнить. Знаем, что нужно сделать, но раскрывать планы не буду. Всегда приятно вернуться на стадион, где раньше играл. Тогда (в 2012 году - прим. ТАСС) у нас был хороший состав, мы вышли в Лигу Европы, эмоции приятные, и надеюсь, что завтра будут такие же", - сказал хорват.

"Байер" против российских команд

Кроме игр с "Краснодаром", "Байер" еще девять раз встречался с российскими командами в еврокубках. Леверкузенцы выступали против "Спартака" в первой групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2000/21 (0:2, 1:0) и в групповом раунде Кубка УЕФА сезона-2007/08 (1:2), против "Зенита" в 1/4 финала Кубка УЕФА того же сезона (1:4, 1:0) и на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2014/15 (2:0, 2:1) и против ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2016/17 (2:2, 1:1).