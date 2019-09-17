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КХЛ

"Спартак" потерпел шестое поражение в восьми матчах КХЛ, уступив "Барысу"

Встреча завершилась со счетом 0:3
Хоккеисты "Барыса" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Барыса"
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Московский "Спартак" на выезде уступил "Барысу" из Нур-Султана со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Впервые в истории КХЛ встреча прошла в Алма-Ате.

В составе "Барыса" дубль сделал Дастин Бойд (35-я и 42-я минуты), также шайбу забросил Корбэн Найт (38).

Главный тренер московского клуба Олег Знарок не смог присутствовать на матче по состоянию здоровья, он вернется к работе перед следующей серией домашних игр.

В турнирной таблице "Спартак" занимает седьмое место в Западной конференции, имея в активе семь очков после восьми встреч. Московский клуб одержал две победы в основное время, потерпев по три поражения в основное время и овертайме. "Барыс" занимает второе место в Восточной конференции, набрав восемь очков в семи матчах.

В четверг "Спартак" на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом", "Барыс" в пятницу примет челябинский "Трактор".

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