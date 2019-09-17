Гимнастка Селезнева шокирована своей победой на чемпионате мира в Баку

БАКУ, 17 сентября. /ТАСС/. Дебютантка мировых первенств по художественной гимнастике россиянка Екатерина Селезнева шокирована своей победой в упражнении с обручем. Об этом Селезнева сообщила журналистам.

На чемпионате мира в Баку Селезнева в финале упражнений с обручем показала результат 23,500 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (23,400), третьей - еще одна россиянка Дина Аверина (23,350). По итогам квалификации в упражнениях с обручем Селезнева заняла третье место, набрав 23,400 балла.

"По сравнению с квалификацией что-то получилось лучше, а что-то хуже. Но в целом на одном уровне. Кому посвящу первую в моей карьере золотую медаль чемпионата мира? России", - заметила спортсменка.

"Я в шоке от того, что стала первой, была очень напугана перед выходом на помост, на самом деле. Но Ирина Александровна (главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова - прим. ТАСС) умеет настраивать и находить нужные слова. Она и мой тренер очень помогли", - отметила Селезнева.

Гимнастка заметила, что сегодня ей противостояли очень сильные соперницы. "Но мы стараемся об этом вообще не думать, - призналась спортсменка. - Думаем, как самим четко выполнить упражнения. Что Ирина Александровна сказала? Это секрет".

24-летняя Селезнева на Универсиаде-2019, проходившей в июле в Неаполе, выиграла четыре золотых (в том числе в личном многоборье) медали и одну бронзовую награду.