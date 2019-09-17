Шайба Войнова не спасла "Авангард" от поражения в матче КХЛ с "Автомобилистом"

Для Войнова эта шайба стала первой после возвращения в КХЛ. 14 июля "Авангард" объявил о подписании однолетнего контракта с Войновым, ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Лос-Анджелес", став в составе клуба двукратным обладателем Кубка Стэнли, позднее в составе петербургского СКА он выиграл Кубок Гагарина. 9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была сокращена вдвое. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование, сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (8-я минута), Дэн Секстон (39) и Питер Холланд (63), у проигравших отличились Семен Кошелев (12) и Вячеслав Войнов (43).

ТАСС, 17 сентября. Екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

7-я победа подряд! @IHCAvtomobilist не проигрывает в сезоне 2019/2020. #АВТАВГ pic.twitter.com/fpAsrh81t7

В турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист", одержавший седьмую победу в семи матчах, занимает первое место, набрав 14 очков. Команда остается единственной в лиге, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне. "Авангард" с девятью очками идет четвертым.

В следующем матче "Автомобилист" примет пекинский "Куньлунь", "Авангард" в гостях сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". Обе встречи пройдут 19 сентября.