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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Кушиташвили встретится с олимпийским чемпионом ла Крусом в 1/4 финала ЧМ по боксу

В 1/8 финала россиянин победил белоруса Михаила Доголевца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Георгий Кушиташвили одержал победу над белорусом Михаилом Доголевцем в 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Кушиташвили победил решением судей со счетом 5:0. 23-летний россиянин проведет поединок 1/4 финала против олимпийского чемпиона 2016 года кубинца Хулио ла Круса в среду.

Кушиташвили является двукратным победителем чемпионата России (2015, 2018), также на его счету бронзовая медаль национального чемпионата 2016 года.

Соревнования завершатся 21 сентября.

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