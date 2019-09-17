Чемпион UFC Нурмагомедов заявил, что после завершения карьеры хочет стать экономистом

ТАСС, 17 сентября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов после завершения карьеры планирует стать экономистом. Об этом спортсмен заявил в эфире Первого канала.

"Я учусь в РЭУ имени Плеханова в Москве, студент четвертого курса. Учусь заочно, каждый день у меня не получается ходить, мне нужно заниматься спортом. Тут одно из двух, на таком высоком уровне приходится выбирать", - сказал Нурмагомедов.

"Я хочу стать экономистом, потому что экономика актуальна везде. Хочу подходить к своему капиталу с умом, открыть благотворительное направление и бизнес. Чтобы через какое-то время я не остался без ничего", - добавил 30-летний спортсмен.

Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом 7 сентября и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения.