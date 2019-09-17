Путин поздравил борца Евлоева с золотом чемпионата мира в Казахстане

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянина Мусу Евлоева с победой в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на чемпионате мира в Нур-Султане. Телеграмма размещена во вторник на сайте Кремля.
Победа в финале досталась Евлоеву без борьбы: его соперник, армянин Артур Алексанян не смог принять участие в схватке в понедельник из-за травмы. Бронзовыми призерами турнира стали серб Михаил Каджая и турок Дженк Илдем. Евлоев завоевал для сборной России лицензию на Олимпиаду в Токио и стал двукратным чемпионом мира.
"Проявив по-настоящему чемпионский, волевой характер, Вы одержали яркую победу, оправдали надежды наставников, товарищей по команде, многочисленных болельщиков. Ваше триумфальное выступление стало еще одним зримым свидетельством лидерства российской школы греко-римской борьбы", - говорится в сообщении.
Президент пожелал спортсмену удачи в будущих соревнованиях.
Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября.