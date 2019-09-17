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ЧМ по борьбе

Путин поздравил борца Евлоева с золотом чемпионата мира в Казахстане

Президент пожелал спортсмену удачи в будущих турнирах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянина Мусу Евлоева с победой в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на чемпионате мира в Нур-Султане. Телеграмма размещена во вторник на сайте Кремля.

Победа в финале досталась Евлоеву без борьбы: его соперник, армянин Артур Алексанян не смог принять участие в схватке в понедельник из-за травмы. Бронзовыми призерами турнира стали серб Михаил Каджая и турок Дженк Илдем. Евлоев завоевал для сборной России лицензию на Олимпиаду в Токио и стал двукратным чемпионом мира.

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"Проявив по-настоящему чемпионский, волевой характер, Вы одержали яркую победу, оправдали надежды наставников, товарищей по команде, многочисленных болельщиков. Ваше триумфальное выступление стало еще одним зримым свидетельством лидерства российской школы греко-римской борьбы", - говорится в сообщении.

Президент пожелал спортсмену удачи в будущих соревнованиях.

Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧМ по борьбе
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