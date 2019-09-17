Винер-Усманова: Селезнева стала новым именем в российской художественной гимнастике

БАКУ, 17 сентября. /ТАСС/. Дебютантка мировых первенств Екатерина Селезнева, выигравшая золотую медаль в упражнении с обручем, стала новым именем в российской художественной гимнастике. Об этом сообщила журналистам главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

24-летняя Селезнева на чемпионате мира в Баку показала результат 23,500 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (23,400), третьей - еще одна россиянка Дина Аверина (23,350). По итогам квалификации в упражнении с обручем Селезнева заняла третье место, набрав 23,400 балла.

"У нас появилось новое имя - Екатерина Селезнева, чемпионка мира в упражнениях с обручем, - сказала Винер-Усманова. - Дина немножко расстроилась, но мы сумели договориться, и мяч она сделала блестяще. Все нормально на сегодняшний день, а что будет завтра - посмотрим".

Селезнева на Универсиаде - 2019, проходившей в июле в итальянском Неаполе, выиграла четыре золотые (в том числе в личном многоборье) и одну бронзовую награды.