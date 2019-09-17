Российские борцы-классики завоевали лишь три олимпийские путевки на чемпионате мира

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная России по греко-римской борьбе завершила выступление на лицензионном к Играм в Токио чемпионате мира в Нур-Султане на первом общекомандном месте, однако не смогла справиться с главной задачей - завоеванием шести путевок на Олимпиаду.
На счету россиян пять медалей - две золотые и три серебряные. Три из них были завоеваны в олимпийских весовых категориях: Муса Евлоев (до 97 кг) занял первое место, Артем Сурков (до 67 кг) и Сергей Емелин (до 60 кг) стали вторыми. Таким образом, в этих весах россияне смогли выйти в топ-6 и завоевать три олимпийские лицензии. Еще две медали команда взяла в неолимпийских весах - Абуязид Манцигов (до 72 кг) завоевал золото, Степан Марянян (до 63 кг) стал серебряным призером.
Справиться с задачей завоевания лицензий не смогли капитан команды двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 77 кг), молодой Александр Комаров (до 87 кг) и чемпион мира Сергей Семенов (до 130 кг) - они выбыли из борьбы в 1/8 финала. Теперь российской команде предстоит добирать лицензии на европейском турнире в Будапеште (19-22 марта 2020 года) и мировом в Софии (30 апреля - 3 мая).
Поражение Власова - капитана команды стало особенно болезненным для всей сборной. И хотя в карьере борца бывало разное, мало кто ожидал, что Власов потерпит неудачу в лицензионном турнире, ведь на кону стояла путевка на Игры. Но, как отметил в беседе с ТАСС главный тренер команды Гоги Когуашвили, Власов был, есть и будет, просто ему надо добавлять и становиться еще универсальнее. "Власов - живой человек, это дисциплинированный работяга, который живет одной борьбой, ничего другого ему даже не снится - в этом я уверен", - заметил Когуашвили в беседе с корреспондентом ТАСС.
Подводя общий итог выступления команды на турнире, главный тренер отметил, что основная задача на этом старте решена лишь наполовину. Команда готовилась как никогда, понимая важность чемпионата, но все-таки в некоторых категориях спортсмены психологически сломались. Себе как тренеру Когуашвили за этот старт поставил "троечку с плюсом", но пообещал, что команда обязательно справится с завоеванием лицензий и правильно проведет работу над ошибками.
"Да, у нас есть медали и общекомандная победа, но это лишь легкое успокоение. Наша сборная самая сильная, нам никто и ничего не подарит, тем более в олимпийский сезон. Мы учились на своих ошибках, и сейчас мы будем их исправлять", - подчеркнул Когуашвили.
Тренеров ждет отчет за каждый пропущенный балл
Безусловно, на чемпионате в Нур-Султане российские классики выступали в статусе фаворитов, ведь на предыдущем мировом первенстве в Будапеште они показали свой лучший результат в истории - шесть золотых наград, и практически все прошлогодние чемпионы приехали в Нур-Султан, это Емелин, Марянян, Сурков, Семенов, Евлоев. Не выступил лишь один из триумфаторов Будапешта Александр Чехиркин (до 77 кг).
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили после турнира подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС - в команде есть спортсмены, претендующие на пьедестал Игр, но если они не возьмут путевки на Олимпиаду, то и делать им там нечего. "Обязаны были брать все лицензии и не ждать милостей от природы, - подчеркнул Мамиашвили. - Я не просто так говорил, что Олимпиада для борцов начнется с первым свистком чемпионата мира, вот только сейчас еще есть шанс на ошибку, а после Игр его уже не будет".
Глава ФСБР особенно подчеркнул, что в сборной России по борьбе неплохая конкуренция в каждом весе, и еще не факт, что в ближайший год в команду не вольются новые борцы. А выступавшим в Нур-Султане пожелал восстановиться и с пониманием готовиться к январскому чемпионату России. Тренерам спортсменов он напомнил - им придется держать ответ за каждый пропущенный на чемпионате мира балл, а для сборной под руководством Когуашвили результат чемпионата станет повод переключиться с "легко-эйфорийной" волны победителей.
18 сентября чемпионат мира продолжится выступлениями женщин - в финал турнира вышла олимпийская чемпионка Лондона, серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева. Спортсменка, которая решила продолжить карьеру после рождения сына, в финале чемпионата мира встретится с украинкой Алиной Бережной в неолимпийской весовой категории до 72 кг. Еще одна российская спортсменка дебютантка чемпионата мира Екатерина Полещук имеет шанс завоевать лицензию на Игры в весе до 50 кг, но для этого ей нужно пробиться в утешительную схватку чемпионата мира.
Турнир завершится в Нур-Султане 22 сентября, программу чемпионата мира закроют соревнования борцов вольного стиля. Сборная России под руководством Дзамболата Тедеева во вторник прилетела в Нур-Султан.