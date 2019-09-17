Российские борцы-классики завоевали лишь три олимпийские путевки на чемпионате мира

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная России по греко-римской борьбе завершила выступление на лицензионном к Играм в Токио чемпионате мира в Нур-Султане на первом общекомандном месте, однако не смогла справиться с главной задачей - завоеванием шести путевок на Олимпиаду. На счету россиян пять медалей - две золотые и три серебряные. Три из них были завоеваны в олимпийских весовых категориях: Муса Евлоев (до 97 кг) занял первое место, Артем Сурков (до 67 кг) и Сергей Емелин (до 60 кг) стали вторыми. Таким образом, в этих весах россияне смогли выйти в топ-6 и завоевать три олимпийские лицензии. Еще две медали команда взяла в неолимпийских весах - Абуязид Манцигов (до 72 кг) завоевал золото, Степан Марянян (до 63 кг) стал серебряным призером. Справиться с задачей завоевания лицензий не смогли капитан команды двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 77 кг), молодой Александр Комаров (до 87 кг) и чемпион мира Сергей Семенов (до 130 кг) - они выбыли из борьбы в 1/8 финала. Теперь российской команде предстоит добирать лицензии на европейском турнире в Будапеште (19-22 марта 2020 года) и мировом в Софии (30 апреля - 3 мая).

Поражение Власова - капитана команды стало особенно болезненным для всей сборной. И хотя в карьере борца бывало разное, мало кто ожидал, что Власов потерпит неудачу в лицензионном турнире, ведь на кону стояла путевка на Игры. Но, как отметил в беседе с ТАСС главный тренер команды Гоги Когуашвили, Власов был, есть и будет, просто ему надо добавлять и становиться еще универсальнее. "Власов - живой человек, это дисциплинированный работяга, который живет одной борьбой, ничего другого ему даже не снится - в этом я уверен", - заметил Когуашвили в беседе с корреспондентом ТАСС. Подводя общий итог выступления команды на турнире, главный тренер отметил, что основная задача на этом старте решена лишь наполовину. Команда готовилась как никогда, понимая важность чемпионата, но все-таки в некоторых категориях спортсмены психологически сломались. Себе как тренеру Когуашвили за этот старт поставил "троечку с плюсом", но пообещал, что команда обязательно справится с завоеванием лицензий и правильно проведет работу над ошибками. "Да, у нас есть медали и общекомандная победа, но это лишь легкое успокоение. Наша сборная самая сильная, нам никто и ничего не подарит, тем более в олимпийский сезон. Мы учились на своих ошибках, и сейчас мы будем их исправлять", - подчеркнул Когуашвили. Тренеров ждет отчет за каждый пропущенный балл Безусловно, на чемпионате в Нур-Султане российские классики выступали в статусе фаворитов, ведь на предыдущем мировом первенстве в Будапеште они показали свой лучший результат в истории - шесть золотых наград, и практически все прошлогодние чемпионы приехали в Нур-Султан, это Емелин, Марянян, Сурков, Семенов, Евлоев. Не выступил лишь один из триумфаторов Будапешта Александр Чехиркин (до 77 кг). Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили после турнира подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС - в команде есть спортсмены, претендующие на пьедестал Игр, но если они не возьмут путевки на Олимпиаду, то и делать им там нечего. "Обязаны были брать все лицензии и не ждать милостей от природы, - подчеркнул Мамиашвили. - Я не просто так говорил, что Олимпиада для борцов начнется с первым свистком чемпионата мира, вот только сейчас еще есть шанс на ошибку, а после Игр его уже не будет".