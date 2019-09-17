Чемпионка мира в упражнении с мячом Дина Аверина назвала ужасным ожидание своего выхода

БАКУ, 17 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в упражнении с мячом россиянка Дина Аверина во время длительной паузы перед выходом на ковер чувствовала себя очень некомфортно. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

21-летняя россиянка показала результат 23,500 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (23,050 балла), третье - израильтянка Линой Ашрам (22,400). Дина очень долго ждала возможности выйти на ковер по причине того, что судьи в течение пяти минут не могли поставить оценку Арине, выступавшей в финале предпоследней.

"Ожидание своей очереди выступать с мячом было ужасным, но я не очень сильно волновалась, потому что знала, что Ариша выступила хорошо, - сказала Дина Аверина. - Потом у меня мячик начал скользить, руки сырые стали, а полотенца нет. [Главный тренер сборной России] Ирина Александровна [Винер-Усманова] спрашивает, что случилось. Я говорю ей об этом, она мне - об меня вытирай".

Ранее во вторник россиянка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем, Ашрам стала второй, Дина Аверина - третьей.

"Что касается обруча, я сделала его чисто, без потерь. Но была грубая ошибка на равновесии, а сейчас за такое снимают много. Обруч, признаюсь, у меня невысокий по баллам", - продолжила Дина Аверина.

"Как отходила после обруча? Я вышла из зала, потом зашла, посидела в уголочке. Поплакала, меня Ариша стала успокаивать с Верой Николаевной [Шаталиной]. Потом Ирина Александровна подошла ко мне и сказала, что не всегда получается выигрывать и нужно настраиваться еще на один финал", - рассказала девятикратная чемпионка мира.