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ММА

Чемпион UFC Нурмагомедов рассказал, что получает от матери советы по ведению боя

По словам спортсмена, мать очень переживает, когда смотрит его бои

ТАСС, 17 сентября. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов получает советы от матери по тактике ведения боя. Об этом Нурмагомедов рассказал в эфире Первого канала.

"Да, конечно, смотрит, - сказал Нурмагомедов. - Раньше не смотрела, но сейчас - без вариантов, ей приходится смотреть. Но она только моментами [смотрит], уходит, заходит, спрашивает из другой комнаты, переживает".

"Мама всегда говорит: сынок, делай свое - переводи в партер и сразу заканчивай, не надо людей бить. Сделай болевой, удушающий, пускай постучит, чтобы на этом закончилось", - добавил боец.

Нурмагомедов 7 сентября победил удушающим приемом в третьем раунде американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на его счету 28 побед и ни одного поражения.

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