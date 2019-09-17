Семак: "Зенит" в матче с "Лионом" ощутил долгое отсутствие в Лиге чемпионов

Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Лионом" в матче первого тура группового этапа турнира на выезде со счетом 1:1. В последний раз "Зенит" выступал в турнире в сезоне-2015/16.

ЛИОН /Франция/, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" ощутил на себе долгое отсутствие в Лиге чемпионов в матче группового этапа турнира с французским "Лионом". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер российского клуба Сергей Семак.

"Ощутимо, что мы долго не играли в Лиге чемпионов, скорости высокие. У нас где-то не хватило исполнительного мастерства. Можно было сыграть похладнокровнее, могли и выиграть, и проиграть. Результат сопоставим, но по реальным созданным моментам было равенство", - сказал Семак.

"Жаль, пропустили с необязательного пенальти, который "привезли" сами себе. У "Лиона" команда молодая, наша более возрастная. С учетом долгого отсутствия в Лиге чемпионов результат нормальный", - добавил он.

Без иллюзий

"Зенит" долгое время играл с тремя центральными защитниками: Ярославом Ракицким, Браниславом Ивановичем и Йорданом Осорио. "Мы укрепили сегодня защитную линию, выход [Вячеслава] Караваева был обусловлен схемой. В концовке мы играли уже в четыре защитника, стали играть в свою обычную схему", - вспомнил тренер.

По словам Семака, "Зенит" не строит иллюзий по поводу результата в группе. "Будем играть и выкладываться на 100 процентов. В теории можно занять в группе и первое место - будем к этому стремиться", - подчеркнул он.

"Зенит" в следующем туре примет португальскую "Бенфику" 2 октября.