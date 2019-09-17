Силвиньо: футболистов "Лиона" смутил пропущенный от "Зенита" гол в матче Лиги чемпионов

"Лион" сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сумев отыграться во втором тайме.

"Всегда сложно играть дома в Лиге чемпионов - это важное событие и всегда стресс. Мяч был чаще у нас, но нас дестабилизировал гол в наши ворота, - сказал тренер. - Но потом наши молодые игроки взяли себя в руки. Если кто-то и должен был выиграть, то это мы, но и очко тоже неплохо".

Силвиньо признался, что футболисты "Лиона" были достойны победы в матче. "У нас было 55 процентов владения мячом и 19 попыток забить, плюс мы играли дома, поэтому считаю, что победа должна была быть за "Лионом", - сказал Силвиньо. - "Зенит" играет по схеме 4-4-2, и тут они все изменили (российская команда вышла с тремя центральными защитниками - прим. ТАСС). Мы в целом готовы к любым схемам игры противника, проблема не в тактике игры "Зенита", а в давлении первого матча Лиги чемпионов".

По словам Силвиньо, "Зенит" приготовил сюрприз его команде, выйдя на поле с тремя центральными защитниками. "Все игроки "Зенита" высокие, у них опасные передачи. Мы играли первые 15 минут не очень уверенно, но потом стали действовать лучше против команды, играющей в пять защитников", - отметил тренер.

"Лион" уже думает о ПСЖ

Бразильский специалист призвал болельщиков поддержать его молодых игроков, которые, по его словам, в будущем могут стать великими футболистами. "Мне кажется, что наша команда прогрессирует, но мы не любим, когда нам забивают голы. Нужно вдвойне быть энергичными, но именно сегодня мы играли очень хорошо на всех позициях, в отличие от матчей чемпионата Франции. Но нам, конечно, нужна изюминка, мы в поисках идеальной системы", - отметил он.

"Лион" в следующем матче примет дома лидера чемпионата Франции ПСЖ 22 сентября. "Впереди нас ждет великий матч против великого ПСЖ, и все игроки "Лиона" мечтают выйти на поле. Они все мотивированы", - подчеркнул Силвиньо.

В следующем туре в группе G "Лион" в гостях сыграет с немецким "Лейпцигом" 2 октября.