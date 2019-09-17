Фигуристы Столбова и Новоселов выступят на этапе Гран-при в Москве в соревнованиях пар

ТАСС, 17 сентября. Россияне Ксения Столбова и Андрей Новоселов выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве в соревнованиях спортивных пар. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Состав участников этапов Гран-при предстоящего сезона был опубликован в июне. Столбова и Новоселов заняли последнее заявочное место.

Ранее Столбова выступала в паре с Федором Климовым, спортсмены стали серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в Сочи в индивидуальном турнире и чемпионами Олимпиады в командном. После решения Климова завершить карьеру Столбова осталась без партнера, в итоге им стал Новоселов, который ранее представлял Францию.

Этап Гран-при в Москве пройдет 15-17 ноября.