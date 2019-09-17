"Наполи" обыграл "Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 18 сентября. Итальянский футбольный клуб "Наполи" одержал победу над английским "Ливерпулем" со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Дрис Мертенс (81-я минута, с пенальти) и Фернандо Льоренте (90). "Наполи" и "Ливерпуль", который является действующим победителем Лиги чемпионов, выступают в группе E вместе с "Зальцбургом" и бельгийским "Генком", чей матч завершился победой австрийского клуба со счетом 6:2. В следующем туре, матчи которого пройдут 2 октября, состоятся встречи "Генк" - "Наполи" и "Ливерпуль" - "Зальцбург".

Соперник санкт-петербургского "Зенита", который ранее сыграл вничью с французским "Лионом" со счетом 1:1, по группе G немецкий "Лейпциг" в гостях обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 2:1. В следующем туре "Зенит" примет "Бенфику", а "Лейпциг" - "Лион".

Оба матча группы F завершились вничью. Итальянский "Интер" на своем поле не сумел победить чешскую "Славию", уйдя от поражения в компенсированное ко второму тайму время (1:1), нулевой ничьей завершилась встреча немецкой "Боруссии" из Дортмунда и испанской "Барселоны", причем на 57-й минуте полузащитник "Боруссии" Марко Ройс не реализовал пенальти. Во втором туре "Барселона" дома сыграет с "Интером", "Славия" - с "Боруссией".

В группе H голландский "Аякс" дома разгромил французский "Лилль" со счетом 3:0, один из голов забил бывший полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес. "Валенсия" в гостях оказалась сильнее английского "Челси" - 1:0, полузащитник сборной России Денис Черышев вышел в стартовом составе испанского клуба и провел на поле весь матч, а хавбек "Челси" Росс Баркли на 88-й минуте не реализовал пенальти.