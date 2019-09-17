"Локомотив" стартует в розыгрыше Лиги чемпионов матчем против "Байера" в Леверкузене

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 18 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по футболу сезона-2018/19 московский "Локомотив" в среду на выезде проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера". Игра пройдет в Леверкузене на стадионе "Бай-Арена", начало - 22:00 мск.

Ранее команды ни разу не встречались между собой в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В среду на "Бай-Арене", которая вмещает 29 400 зрителей, ожидается около 27 тыс. болельщиков. По информации пресс-службы "Байера", это связано с тем, что российский клуб не стал выкупать максимальную гостевую квоту. В Германии железнодорожников поддержат 260 человек.

"Байер" играл против российских команд 11 раз (четыре победы, три поражения, четыре ничьи). Последним соперником из России для немецкого клуба стал "Краснодар". В 1/16 финала предыдущего розыгрыша Лиги Европы команды дважды сыграли вничью (0:0, 1:1). Благодаря голу в гостях "Краснодар" вышел в следующий раунд.

"Локомотив" восемь раз встречался с немецкими клубами, одержав при этом всего одну победу и потерпев семь поражений. Единственного успеха железнодорожники добились в сентябре 1995 года, обыграв мюнхенскую "Баварию" со счетом 1:0. Две последние встречи против клубов из Германии "Локомотив" провел в сезоне-2018/19, оба раза уступив "Шальке" со счетом 0:1 на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ожидания "Байера"

Главный тренер немецкой команды Петер Бос перед игрой четко обозначил цель, которая стоит перед "Байером" на старте группового турнира. "Понятно, что в этом матче стоит задача победить. Думаю, соперник будет играть от обороны, но мы должны быть готовы. Футболисты знают, как противостоять компактно обороняющимся командам", - сказал Бос.

Голландский специалист не сможет рассчитывать только на продолжающего восстанавливаться от травмы финского форварда Йоэля Похьянпало, остальные игроки здоровы и готовы принять участие в матче. Пропустивший встречу чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (0:4) новичок Керем Демирбай тоже сможет выйти на поле. Также против российской команды сыграет полузащитник Чарлес Арангис, который испытывал мышечные проблемы.

Хавбек хозяев предстоящей встречи Ларс Бендер отметил, что "Байер", несмотря на наличие в группе итальянского "Ювентуса" и испанского "Атлетико", ставит перед собой высокие задачи. "Наша основная цель - выйти в следующий раунд. Для этого нужно выигрывать дома. Необходимо верить, что сможешь сделать это, иначе ничего не получится", - сказал Бендер.

Проблемы "Локомотива"

Наставник железнодорожников Юрий Семин заявил, что хорошо изучил соперника. Также он отметил, что тренерский штаб не анализировал матчи "Байера" против "Краснодара". "Даже один месяц играет роль. У команды уже новый тренер, новые игроки, поэтому мы изучили матчи "Байера" против "Боруссии" и "Хоффенхайма", - сказал Семин.

Специалист признал, что команда находится в непростой ситуации после кадровых потерь. Из-за травм против "Байера" не смогут сыграть полузащитники Антон и Алексей Миранчуки, нападающий Джефферсон Фарфан, а также защитник Соломон Кверквелия.

"Сложные ситуации всегда бывают, когда травмируется один или два игрока. Сейчас переизбыток травмированных. Я верю в своих игроков, надеюсь на хороший результат", - подчеркнул Семин.

Наставник "Локомотива" не стал исключать возможность выхода на поле чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедикта Хёведеса, который получил рассечение в игре девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" (1:0). "Бенедикт очень хочет сыграть завтра. Когда футболист горит желанием, он обычно выходит на поле", - отметил тренер.

Хорватский защитник российской команды Ведран Чорлука, в 2012 году выступавший на правах аренды за "Байер", признался, что рад вернуться в Леверкузен. "Всегда приятно вернуться на стадион, где раньше играл. Эмоции приятные, надеюсь, завтра будут такие же", - сказал Чорлука.

Также игрок обороны "Локомотива" отметил, что его команде будет сложнее, чем сборной Хорватии на чемпионате мира. "В национальной команде были игроки из "Барселоны" и "Реала". Сейчас "Локомотив" объективно слабее соперников по группе, но мы постараемся добиться положительного результата", - добавил защитник.