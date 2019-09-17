Безбородов рассудит ЦСКА и "Краснодар" в матче 10-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 18 сентября. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга обслужит матч 10-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами станут Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы), резервным судьей назначен Николай Волошин (Смоленск). На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), отвечать за нее будут Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Михаил Вилков (Нижний Новгород). Встреча пройдет в Москве 22 сентября.

Систему VAR также применят на матче между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином". Главным арбитром игры, которая состоится 21 сентября в Санкт-Петербурге, назначен Сергей Карасев (Москва), ассистентами - Алексей Стипиди (Краснодар) и Денис Березнов (Москва), резервным судьей - Павел Шадыханов (Москва). За VAR будут отвечать Вилков и Алексей Сухой (Люберцы).

Матч между "Уфой" и "Спартаком" (Москва) обслужит Сухой, "Ахмат" (Грозный) и "Крылья Советов" (Самара) рассудит Станислав Васильев (Ижевск), "Тамбов" и "Ростов" - Казарцев, "Оренбург" и "Локомотив" (Москва) - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), "Динамо" (Москва) и "Сочи" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), "Арсенал" (Тула) и "Урал" (Екатеринбург) - Виталий Мешков (Дмитров).