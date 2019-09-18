Гендиректор "Зенита": матч ЛЧ против "Лиона" мог сложиться иначе, если бы не пенальти

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Матч российского футбольного клуба "Зенит" в первом туре группового турнира Лиги чемпионов против французского "Лиона" мог сложиться иначе, если бы в ворота команды из Санкт-Петербурга судьи не назначили пенальти. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

"Зенит" во вторник на выезде сыграл вничью с "Лионом". Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе российской команды голом отметился нападающий Сердар Азмун (41-я минута), у хозяев точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанес форвард Мемфис Депай (50).

"Первая встреча всегда особенная, при этом мы не играли в Лиге чемпионов четыре года. Сегодня в составе вышли новички, которые практически не выступали в официальных матчах сезона, [Вячеслав] Караваев и [Йордан] Осорио. Матч был очень сложный, команда достойно играла, забила красивый мяч, а во втором тайме могла повторить это не раз", - сказал Медведев.

"Главное - футболисты играли, боролись. Мы убедились в том, что уровень в Лиге чемпионов серьезный. "Лион" - очень сильная команда, у нее очень острые нападающие, которые обладают дриблингом и скоростью. Был выбран правильный план на игру, ведь "Зенит" противостоял сопернику на выезде, если бы не пенальти, неизвестно, как бы закончилась эта игра", - добавил гендиректор "Зенита".

Гол Азмуна - показатель отношения "Зенита" к игре

Автор единственного гола "Зенита" Азмун из-за травмы не смог продолжить игру, в перерыве его заменил полузащитник Магомед Оздоев. Повреждение иранский форвард получил на 38-й минуте, в том эпизоде английский судья Майкл Оливер показал игроку российской команды желтую карточку.

"Хорошо видно, что Азмуну не надо было показывать карточку, он получил травму. Футболист "Лиона" нанес удар по икроножной мышце, Сердар не фолил. Мог сразу уйти, ведь Оздоев уже готовился его заменить, но он продолжил игру и забил прекрасный мяч, что показывает отношение к делу, которое есть в нашей команде. В перерыве стало ясно, что Азмун не сможет дальше играть, пришлось заменить", - отметил Медведев.

"Я считаю, что связка [Артема] Дзюбы и [Себастьяна] Дриусси неплохо продолжала действовать. Неслучайно именно с участием Артема возникали опасные моменты. Ничья на выезде в стартовом матче Лиги чемпионов - неплохой результат. Надо смотреть в будущее и готовиться к следующим играм", - подчеркнул функционер.

Гендиректор "Зенита" отметил, что пока рано говорить о степени тяжести травмы иранского нападающего команды. "Его вызвали на допинг-контроль, поэтому пока ничего сказать нельзя. Надо подождать возвращения домой и посмотреть", - резюмировал Медведев.