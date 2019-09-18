Два очка Зыкова помогли "Вегасу" обыграть "Колорадо" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 18 сентября. Гол и результативная передача нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Валентина Зыкова помогли его команде победить "Колорадо" в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "Вегаса".

Зыков отличился на пятой минуте матча. Дублем в составе победителей отметился форвард Брэндон Пирри (23-я и 57-я минуты). По одной шайбе забросили Николас Хейг (42) и Николя Руа (43). Также россиянин записал на свой счет результативную передачу - нападающий ассистировал Пирри в эпизоде с его вторым голом.

Зыков является воспитанником московского ЦСКА, он провел один сезон в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе "Красной Армии". Свою карьеру в Северной Америке нападающий начал в 2012 году, когда был задрафтован клубом Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Бэ-Комо Драккар". В 2013 году на драфте НХЛ Зыков был выбран во втором раунде под общим 37-м номером "Лос-Анджелесом", в составе которого не провел ни одного матча. В 2016 году он был обменян в "Каролину", также форвард выступал за "Эдмонтон".

В другом матче дня "Детройт" дома победил "Чикаго" со счетом 5:3. Результативной передачей отметился российский форвард хозяев Евгений Свечников. "Коламбус" на своей площадке обыграл "Баффало" со счетом 4:1. Нападающий "Коламбуса" Егор Соколов отдал передачу на Зака Далпе в эпизоде с четвертым голом хозяев.