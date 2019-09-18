Женская сборная России победила команду Южной Кореи на Кубке мира по волейболу

ТАСС, 18 сентября. Российские волейболистки обыграли команду Южной Кореи в четвертом матче на Кубке мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:18, 29:27, 25:12).

Для сборной России эта победа стала третьей на турнире. Подопечные Серджио Бузато занимают четвертое место в турнирной таблице с восемью очками. Следующую встречу сборная России проведет 19 сентября против команды Доминиканской Республики.

Кубок мира проходит за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш завершится 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем трофея Кубка мира, в 1999 году команда выиграла серебряные медали. В активе сборной СССР есть победа в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея. Победительницами предыдущего розыгрыша стали китаянки.