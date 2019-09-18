Алексей Власов назначен коммерческим директором ФК "Спартак"

ТАСС, 18 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" назначил Алексея Власова коммерческим директором команды. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

Власов ранее работал в структуре клуба с 2008 по 2015 год.

"Поздравляем Алексея с возвращением в "Спартак" и желаем успехов в работе на ответственной должности", - говорится в сообщении пресс-службы.

С 2012 года он занимал пост директора по развитию бизнеса, а также руководил работой со спонсорами. Отмечается, что Власов заключил несколько выгодных для "Спартака" контрактов с крупными компаниями.

В 2015 году Власов начал работать в российском офисе Международной федерации футбола (ФИФА), где возглавлял направление маркетинговых операций и руководил реализацией спонсорских прав на стадионах, принимавших матчи чемпионата мира 2018 года.