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Футбол в России

Алексей Власов назначен коммерческим директором ФК "Спартак"

Специалист ранее работал в структуре клуба с 2008 по 2015 год

ТАСС, 18 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" назначил Алексея Власова коммерческим директором команды. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

Власов ранее работал в структуре клуба с 2008 по 2015 год.

"Поздравляем Алексея с возвращением в "Спартак" и желаем успехов в работе на ответственной должности", - говорится в сообщении пресс-службы.

С 2012 года он занимал пост директора по развитию бизнеса, а также руководил работой со спонсорами. Отмечается, что Власов заключил несколько выгодных для "Спартака" контрактов с крупными компаниями.

В 2015 году Власов начал работать в российском офисе Международной федерации футбола (ФИФА), где возглавлял направление маркетинговых операций и руководил реализацией спонсорских прав на стадионах, принимавших матчи чемпионата мира 2018 года.

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