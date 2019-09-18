Бронзовый призер финала юниорского Гран-при фигуристка Канышева пропустит этап в Италии

ТАСС, 18 сентября. Бронзовый призер юниорского Гран-при по фигурному катанию россиянка Алена Канышева пропустит этап в итальянском Энье. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU).

Вместо 14-летней Канышевой выступит воспитанница Светланы Пановой Анна Фролова. О причинах пропуска соревнований не сообщается.

Канышева вместе с Дарьей Усачевой были заявлены на первый этап Гран-при во Франции, но вместо них выступили Камила Валиева и Майя Хромых.

Турнир пройдет со 2 по 5 октября.