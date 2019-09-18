Мастеркова: Московский марафон помогает популяризировать легкую атлетику

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Проведение Московского марафона способствует популяризации легкой атлетики в России. Такое мнение журналистам в среду высказала двукратная олимпийская чемпионка, председатель Федерации легкой атлетики Москвы Светлана Мастеркова.

Московский марафон пройдет 22 сентября на дистанциях 42,2 км и 10 км.

"Скорее всего, в этом году я пробегу 10 км, в прошлом году пробежала марафон в Берлине и планирую покорять эту дистанцию дальше. Для нас очень важна популяризация легкой атлетики, а после такого мероприятия многие родители приводят своих детей в этот вид спорта. Многие бегут какую-то часть марафона с колясками, фотографируются, и дети прекрасно себя чувствуют", - сказала Мастеркова.

Абсолют Московский Марафон - самый массовый забег России. В этом году главный марафон страны состоится в седьмой раз.