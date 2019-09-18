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Зимние олимпийские виды спорта

СБР обсудит ситуацию с Васильевой на ближайшем антидопинговом семинаре РУСАДА

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 17 сентября 2019 года
Маргарита Васильева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Маргарита Васильева
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Союз биатлонистов России (СБР) обсудит ситуацию, которая произошла с Маргаритой Васильевой, на ближайшем семинаре Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом в среду сообщила пресс-служба СБР.

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17 сентября 28-летняя Васильева была дисквалифицирована решением антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка была наказана за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования - 4 февраля она пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил. Доводы спортсменки о случайном характере пропуска тестирования были не приняты.

Срок дисквалификации Васильевой отсчитывается с 17 сентября 2019 года, возобновить спортивную карьеру она сможет в марте 2021 года. Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы.

Ближайший семинар состоится 20 сентября в Чайковском, затем семинары пройдут в Ижевске (22 сентября) и в Уфе (25 сентября). Также отмечается, что СБР согласен с решением IBU по делу Васильевой.

Васильева в минувшем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

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