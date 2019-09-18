Президент ФК "Ростов" предложил оплатить аренду "Мордовия-Арены" для матча Кубка России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц предложил оплатить проведение предстоящего матча 1/16 финала Кубка России с "Мордовией" на стадионе "Мордовия-Арена", чтобы не играть на домашнем стадионе саранского клуба "Старт". Об этом в среду ТАСС сообщил сам функционер.

"Мы хотим, чтобы кубковый матч стал настоящим праздником для болельщиков и прошел на большом комфортном стадионе при полных трибунах. В Саранске есть хороший стадион - "Мордовия-Арена", который был построен к чемпионату мира 2018 года, почему наша команда должна играть на искусственном покрытии, когда есть новый стадион? Если клуб-соперник испытывает финансовые сложности - я готов из личных средств оплатить аренду стадиона "Мордовия-Арена", - рассказал Арутюнянц.

Как отмечает пресс-служба "Ростова", стадион "Старт" имеет искусственное покрытие и относительно небольшую вместимость, а одной из задач Кубка России является популяризация футбола и проведение матчей в регионах России. Клуб также направил соответствующее заявление в Российский футбольный союз (РФС).

Матч между "Ростовом" и "Мордовией" в рамках 1/16 финала Кубка России состоится в 18:30 мск 25 сентября в Саранске.

Стадион "Мордовия-Арена" вместимостью 44 тыс. зрителей был построен к чемпионату мира 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира. 8 июня на стадионе состоялся матч сборных России и Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, эта победа стала самой крупной в истории российской сборной, матч посетил 42 241 человек.