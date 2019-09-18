{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Чемпион мира по кикбоксингу Левин выступит на турнире "Один пояс и один путь" в Москве

Турнир 20 сентября примет Vegas City Hall

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бой восьмикратного чемпиона мира по кикбоксингу Артема Левина и китайца Чжоу Вэя станет главным событием международного турнира по кикбоксингу "Орион представляет WLF: Один пояс и один путь", который пройдет 20 сентября в Москве. Об этом было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Турнир "Один пояс и один путь" примет Vegas City Hall. Он приурочен к 70-летию дипломатических отношений России и Китая.

"Это будут не выставочные бои, а здоровая конкуренция. Я вчера встречался с китайской командой, и должен сказать, что нас ждут бескомпромиссные бои. Все настроены на победу, никаких договорных поединков будет", - рассказал Левин.
"Чжоу Вэй - крепкий парень, который всегда идет вперед", - отметил он.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, в свою очередь, отметил высокую роль спорта в отношениях двух стран. "Кикбоксинг и другие бойцовские виды спорта мы считаем очень важными составляющими наших взаимоотношений", - отметил он.

Всего в рамках бойцовского вечера пройдет девять поединков с участием российских и китайских спортсменов.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Футбол в России
Футболист "Ахмата" Антон Швец дисквалифицирован на три матча РПЛ
Полузащитник был удален в матче девятого тура против "Ростова"
Читать полностью