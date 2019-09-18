Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен

ТАСС, 18 сентября. Бывший полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" и сборной Нидерландов Фернандо Риксен, страдавший от бокового амиотрофического склероза, скончался в возрасте 43 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Зенита".

Спортсмен скончался в среду утром в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию.

В 2013 году Риксену поставили диагноз - боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет. При этом британский физик-теоретик Стивен Хокинг жил с подобным заболеванием 55 лет, скончавшись 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

Риксен выступал за голландские клубы "Фортуна" (1994-1997, 2010-2013), АЗ (1997-2000), шотландский "Рейнджерс" (2000-2006) и "Зенит" (2006-2009). В составе "Зенита" он стал чемпионом России (2007) и обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием "Дух бойца". В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба "Рейнджерс".

В составе национальной сборной Нидерландов Риксен провел 12 матчей.